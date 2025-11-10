Германия купува още 20 хеликоптера "Еърбъс" за близо 1 милиард евро

Пиксабей

Германия ще изразходва близо 1 милиард евро за закупуването на още 20 военни хеликоптера "Еърбъс", които следва да бъдат доставени за две години, предаде Ройтерс, като се позова на документ на Министерството на финансите, с чието съдържание агенцията се е запознала.

Доставките ще започнат през 2027 г. според документа, който предстои да бъде представен пред парламента, предаде БТА.

Министерството на финансите засега не е коментирало информацията, заявявайки, че няма практика да обсъжда планове за поръчки, преди те да бъдат разгледани от депутатите.

През 2023 г. Берлин подготви рамково споразумение, съгласно което германските въоръжени сили ще придобият от "Еърбъс" 82 хеликоптера модел H145M. До момента по този договор са поръчани 62 вертолета.

Изчислено е, че останалите 20 хеликоптера ще струват 931 милиона евро. Петнайсет от тях ще са за бойни цели, а пет - за тренировъчни. Средствата за поръчката са заложени в създаден в началото на тази година специален фонд, чрез който спешно да се финансира модернизацията на германските въоръжени сили.

Европейските правителства увеличават военните си разходи на фона на нарастващата руска заплаха след пълномащабната инвазия в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Поръчката за хеликоптерите ще донесе ползи за редица компании, произвеждащи съпътстващо оборудване, например фирмата за производство на военна електроника "Хенсощолд" (Hensoldt), която ще осигури оборудване за нощно виждане.

Германското правителство изчислява, че общите разходи за поддръжка и експлоатация на всичките 82 хеликоптера ще достигнат близо 3 милиарда евро до 2048 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!