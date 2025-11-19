Германия намалява помощта за украинските бежанци

Снимка: Пиксабей

Германското правителство одобри в сряда на заседание на Министерски съвет да намали със 120 евро на месец помощта, получавана от украинските бежанци, пристигнали в страната от 1 април 2025 г. нататък, като я приравни с тази, отпускана на търсещите убежище.

Според Министерството на труда, което е изготвило съответния законопроект - който все още трябва да бъде одобрен от парламента - целта на мярката е да се улесни бързата интеграция на украинските бежанци на пазара на труда.

„Много от хората, които избягаха от Украйна, сега допринасят за социалното осигуряване, облекчавайки недостига на квалифицирана работна ръка и участвайки в нашето общество“, се казва в изявление на министерството, ръководено от социалдемократката Барбел Бас.

„Бежанците, които могат да работят и в момента не са заети, ще бъдат задължени по закон да положат спешни усилия да си намерят работа“, продължава изявлението, като се отбелязва, че ако засегнатите не поемат инициативата, Бюрото по заетостта може да им „възложи“ възможности за работа.

Приемът на украинци се регулира от европейска директива, която в Германия им позволява автоматично да получат подновяемо едногодишно разрешение за пребиваване, без да е необходимо да преминават през обичайните процедури за убежище.

Досега това разрешение беше обвързано с отпускането на неконтрибуторното обезщетение, известно като „Burgergeld“ или „Гражданско плащане“, с текущ размер от 563 евро на месец за самотен човек, плюс наем и основни комунални разходи.

Това обезщетение е същото като това, което получават германски граждани или жители на Германия, които са изчерпали обезщетението си за безработица, дължимо от вноски, или като цяло не са в състояние да се издържат сами, включително хора, които са били признати за бежанци чрез процедура за предоставяне на убежище, отбелязва La Razon.

Отсега нататък, вместо „Burgergeld“, украинските бежанци ще получават основната жизнена подкрепа, която се предоставя на търсещите убежище, преди да бъде определен статутът им, като настоящата сума е 441 евро, пише novini.bg.

Освен това, те вече няма да бъдат осигурени чрез общественото социално осигуряване, както досега, а ще получават основно лечение само в спешни случаи, като например търсещите убежище.

