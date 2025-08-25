Германия обещава по 9 млрд. евро годишно за Украйна

Кадър Youtube

Германският виценканцлер Ларс Клингбайл заяви, че Германия възнамерява да предоставя на Украйна по 9 милиарда евро годишно "през следващите години" като израз на продължаващата си подкрепа.

Клингбайл направи съобщението по време на посещение в Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и министъра на финансите Сергий Марченко, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

Той също така отбеляза, че Берлин ще участва в предоставянето на гаранции за сигурност за Украйна, заедно с европейските си партньори, но преговорите са в ранен етап и трябва да бъдат оформени от Киев.

"Важното е, че в крайна сметка ще има гаранции за сигурност, които гарантират, че Украйна вече няма да бъде атакувана и че Путин вече няма да посмее да атакува Украйна", каза Клингбайл по време на първото си посещение в Украйна.

Клингбайл, който е и министър на финансите на Германия, заяви, че за да се постигне тази цел, украинската армия трябва да бъде укрепена и производството на оръжие в Украйна трябва да бъде увеличено.

Според него Германия ще "поеме отговорност" за предоставянето на гаранции за сигурност, но че решенията не трябва да се вземат "през главата на украинците" и всеки процес на преговори трябва да започне с прекратяване на огъня.

"Топката сега е в полето на Владимир Путин. Вярвам, че все още имаме много дълъг път, защото все още не мога да си представя Путин да промени решението си, внезапно да отстъпи, внезапно да поиска да проведе истински, сериозни, устойчиви мирни преговори", отбеляза той.

Междувременно Зеленски отхвърли възможността за намаляване на числеността на украинската армия като част от мирно споразумение с Русия. Той също така изрази съмнение в готовността на Москва да направи отстъпки.

"Не мисля, че отстъпките са фактът, че ни предлагат да се изтеглим от територии, които Русия не контролира", каза той.

