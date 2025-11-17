реклама

Германия победи Словакия с 6:0 и се класира за Световното

17.11.2025 / 23:40 0

Снимка: Пиксабей

Германия победи Словакия с гръмкото 6:0 в мач от група "А" на световните футболни квалификации в зона "Европа". 

Мачът бе на стадион "Ред Бул Арена" в Лайпциг. 

Германия на практика си гарантира участието на Световнето още през първото полумреме след голове на Ник Волтемаде, Серж Гнабри и два на Лерой Сане.

През втората част Ридли Баку, който е футболист на клубния РБ Лайпциг, се разписа на собствения си стадион, допълва Фокус.

Асан Уедраого оформи крайното 6:0 с първия си гол за националния тим.

Така Бундестима узурпира първото място в групата си и си осигури билет за Мондиала идното лято, а Словакия ще играят бараж през март 2026.

 

