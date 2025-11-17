Германия поведе на Словакия в Световните квалификации

Снимка Пиксабей

Германия играе при 0:0 срещу Словакия в последен двубой от група "А" на квалификациите за Мондиал 2026 в зона "УЕФА". Срещата в Лайпциг ще реши съдбата на първото място и директната квота за световните финали. В момента двата тима имат по 12 точки, но Бундестимът е с предимство заради по-добрата си голова разлика. Това означава, че съставът на Юлиан Нагелсман ще е доволен и на равенство.

През септември словаците изненадаха Германия в Братислава и спечелиха с 2:0, но слязоха от върха в групата заради загубата от Северна Ирландия. Това беше и единственият мач, в който отборът на Франческо Калцона допусна попадения във вратата си.

Германците бързо си стъпиха на краката след поражението в първия кръг, като взеха максимума от двубоите срещу Северна Ирландия и Люксембург, макар че не впечатлиха с изявите си.

В исторически план Германия и Словакия са се срещали общо шест пъти, като са си разменили по три победи.

На вратата на Бундестима застана Оливер Бауман, а четиримата в защита са капитанът Йошуа Кимих, Йонатан Та, Нико Шлотербек и Давид Раум. Съотборниците в Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка и Александър Павлович играят в средата на терена, пред тях действат Льорой Сане, Серж Гнабри и Флориан Виртц, а на върха на атаката е Ник Волтемаде.

Сред резервите на четирикратните световни шампиони са Карим Адейеми, Кевин Шаде, Малик Тиау, Феликс Нмеча, Джейми Левелинг и Валдемар Антон.

Словакия излезе на "Ред Бул Арена" с трима нападатели в лицето на Давид Дюриш, Давид Стрелец и Лео Зауер. В халфовата линия си партнират Матуш Беро, Станислав Лоботка и Ондрей Дуда, а бранителите пред Мартин Дубравка са Норберт Гьомбер, Милан Шкриняр, Адам Оберт и Давид Ханцко.

На пейката личат имената на Лукаш Хараслин, Роберт Боженик, Иван Шранц, Патрик Хрошовски, Денис Вавро и Петер Пекарик, допълва Спортал.

Германия опита да наложи натиск от самото начало, но словаците изглеждаха спокойни и не оставяха свободни пространства в половината си. Гостите обаче твърдо бързо губеха притежанието на топката и не намираха начин да пренесат действията по-далеч от вратата си. Въпреки сериозно надмощие на германците, в първите десетина минути нямаше нито един опасен удар към Дубравка.

След четвърт час игра защитник на Словакия изчисти прострелно центриране на Гнабри, а секунди по-късно Виртц се обърна в наказателното поле, но шутира много неточно.

