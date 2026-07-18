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Германия повишава нивото на заплаха

18.07.2026 / 14:31 3

Пиксабей

Германия повишава оценката си за сигурността от предишното „абстрактно ниво на заплаха“ до „високо ниво на заплаха“ на базата на нарастващи сигнали и разузнавателна информация, заяви вътрешният министър Александер Добринт предаде ДПА.

В интервю за в. „Велт ам Зонтаг“ Добринт е цитиран да казва, че „рискът от атаки трябва да се има предвид по всяко време в Германия“, пише БТА.

„Планове за атаки срещу нашата страна са ясно разпознаваеми“, казва още той. Според него съществуват рискове за германската инфраструктура, отделни лица и институции.

Министерството на вътрешните работи в Берлин не е предоставило още допълнителна информация. Германия стана обект на редица нападения през последните години.

В един от най-известните случаи саудитски лекар бе осъден на доживотен затвор миналия месец за убийството на шест души и раняването на стотици, след като се вряза с взето под наем превозно средство в тълпа на исторически пазар в Магдебург броени дни преди Коледа през 2024 г.

В друг случай германски съд произнесе присъда срещу сирийски гражданин за нападение с нож през 2024 г., вдъхновено от „Ислямска държава“ - терористична организация, отговорна за тежки престъпления и масови нарушения на човешките права, при което бяха убити трима души и ранени още десет в град Золинген.

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Коментари
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Серж (преди 8 минути)
Рейтинг: 245395 | Одобрение: 49800
Магдебург беше много приятен град, преди години...Мой приятел живееше на около 30 км от него и му ходех на гости. Сега...Не ми се мисли на какво е заприличал...
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уйчо (преди 14 минути)
Рейтинг: 135285 | Одобрение: 9525
Досега приветствахте мангали с "herzlich willkommen" и си бяхте завряли главата в г*за, сега малко си я извадихте от там. 
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ПраБългарин (преди 1 час)
Рейтинг: 77417 | Одобрение: -28438
Германия да се стяга за война, че украинските войници свършиха...

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