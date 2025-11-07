Германия прие доставката на първия си военноморски патрулен самолет "Посейдон"

Кадър Youtube

Германия прие доставката на първия си военноморски патрулен самолет П-8А "Посейдон" – реактивен разузнавателен самолет, способен да открива и атакува подводници, предаде ДПА, позовавайки се на Министерството на отбраната на Федералната република.

Самолетът, първият от осем, поръчани на САЩ, се приземи на летището в Берлин. Германският министър на отбраната Борис Писториус посрещна самолета и екипажа му, предава БТА.

"Германски екипажи са тренирали на самолета месеци наред", заяви Писториус, допълвайки, че самолетът на Бундесвера ще може да действа от базите на партньорите в НАТО.

"Германският принос към възпирането в Севера ще разчита до голяма степен на този самолет", заяви Писториус. Произведените от "Боинг" самолети вече се използват от няколко страни членки на алианса.

"Посейдон", основан на "Боинг 737", е най-големият боен самолет във въоръжените сили на Германия, дълъг е близо 40 метра, развива скорост от 936 км/ч и има обсег от 7000 км.

Самолетът може да патрулира в обширни морски райони, да проследява движението на кораби и да открива подводници, използвайки радар, както и акустични и оптични сензори. Той може да пуска сонарни буйове и да атакува подводници с торпеда или дълбочинни бомби.

Всеки екипаж се състои от 11 военнослужещи - трима пилоти, двама тактически координатори и шестима оператори на сензори за наблюдение над и под вода.

Самолетите "Посейдон" ще бъдат разположени в германската военноморска авиобаза близо до град Куксхафен в Северно море. По план доставките трябва да се извършат до 2028 г.

