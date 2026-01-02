снимка Булфото

Държавната група на Християнсоциалния съюз (ХСС) в Бундестага (германския парламент) смята, че годните за военна служба украинци трябва да бъдат репатрирани от Германия. Това се посочва в проекторезолюция, подготвена за среща на държавната група на ХСС в Горна Бавария, съобщава вестник Münchner Merkur.

„Ще настояваме годните за военна служба украински мъже да допринасят за отбраната на страната си“, се казва в документа. Освен това, отбелязва ХСС, всички търсещи убежище – включително новопристигналите украинци от април 2025 г. – трябва да бъдат подчинени на правило, изискващо всички активи, които притежават, да бъдат използвани „за покриване на разходите за престоя им в Германия“.

Същевременно ХСС призова за план за предотвратяване на навлизането на мигранти с ниски доходи в германската система за социално осигуряване, дори ако пристигат от ЕС, по-специално Румъния и България. „В момента на гражданите на ЕС е гарантирана свобода на движение в рамките на Европейския съюз въз основа на съдебната практика, дори при минимална седмична работна седмица от 5,5 часа“, подчертава документът.

Тези, които работят само няколко часа седмично, отбелязва ХСС, не трябва да имат пълната свобода на движение, с която се ползват работниците в рамките на ЕС. „Трудовата миграция към Германия не трябва да бъде миграция, насочена към борба с бедността“, заяви Александър Хофман, лидер на държавната група на ХСС в Бундестага.

Броят на украинските бежанци в Германия се е увеличил до 1,26 милиона към средата на октомври. От общия брой украинци в страната над 550 000 са мъже. На 19 ноември германското правителство одобри изменения, които лишават украинските бежанци, пристигнали в Германия след 1 април 2025 г., от така наречените граждански помощи. Отсега нататък те ще получават помощ като другите търсещи убежище, което означава по-малко в парично изражение, отколкото получават в момента, предаде tass.ru, цитиран от факти.бг.

