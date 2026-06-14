Германия размаза дебютанта Кюрасао със 7:1

Кадър БНТ

Четирикратният световен шампион Германия започна подобаващо участието си на Мондиал 2026! Бундестима размаза с 7:1 дебютанта Кюрасао в първи мач от група Е, където са още тимовете на Еквадор и Кот д'Ивоар, предава Гонг.

Още в 7-ата минута Феликс Нмеча комбинира с Флоран Вирц, който му върна, а халфът на Борусия Дортмунд вкара майсторски за 1:0!

В 22-ата минута Кюрасао отбеляза първия си гол на световни първенства! Точен беше Ливано Комененсия. Той се възползва от няколкото колебливи действия на германската защита и след хубав удар, рикоширал в тялото на бранител, топката влетя в мрежата на Мануел Нойер - 1:1.

Това попадение обаче ядоса още повече тима на Юлиан Нагелсман, който беше пълен господар на терена до края на мача. В 39-ата минута Германия отново поведе! След центриране на Натаниел Браун от корнер Нико Шлотербек с глава изведе Бундестима напред – 2:1.

В продължението на първата част Германия стигна до трето попадение! Ришедли Базур фаулира Феликс Нмеча в наказателното поле - дузпа! Зад топката застана Кай Хаверц, който не сбърка, правейки 3:1.

Само две минути след началото на втората част Джамал Мусиала сложи точка на спора! Йозуа Кимих даде чудесен извеждащ пас към него, а талантът на Байерн Мюнхен вкара майсторски за 4:1. В 69-ата минута Германия стигна до пето попадение. Левият бек Натаниел Браун от Айнтрахт Франкфурт комбинира добре с резервата Дениз Юндав, след което с хубав удари направи 5:1.

Германия обаче не спря. В 78-ата минута Йозуа Кимих намери резервата Дениз Юндав, който с десния крак направи 6:1. В 89-ата минута Кай Хаверц отбеляза втория си гол в мача, правейки 7:1. Той получи отличен извеждащ пас от Дениз Юндав и елегантно прехвърли вратаря на Кюрасао Елой Руум.

Редактор "Екип на Петел",

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