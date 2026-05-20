Германия разполага ПВО-система "Пейтриът" в Югоизточна Турция

Турция съобщи днес, че от юни за 6 месеца Германия ще ѝ предостави противоракетна система "Пейтриът" за шестмесечно разполагане, предаде Ройтерс. Целта е да бъде заместена системата, разположена в Югоизточна Турция като част от мерките на НАТО за укрепване на противовъздушната отбрана на фона на войната в Иран, предаде БНР.

През март Анкара съобщи, че американска система "Пейтриът" е разположена в югоизточна Турция, в близост до радарна база на НАТО, в отговор на ракетните заплахи от Иран. Системите за отбрана на НАТО свалиха четири балистични ракети, изстреляни от Иран по време на конфликта.

"В допълнение към испанската система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", разположена в момента в нашата страна, една от двете допълнителни системи "Пейтриът", разположени от НАТО поради конфликтите между САЩ, Израел и Иран, ще бъде заменена с германска система", заяви турското министерство на отбраната в изявление.

"Планира се тази замяна да приключи през юни, а системата се очаква да остане в експлоатация за около шест месеца", се посочва в изявлението, като се добавя, че оценките на сигурността ще продължат в координация със съюзниците.

Турция, която разполага с втората по големина армия в НАТО, през последните години предприе значителни стъпки за намаляване на зависимостта си от външни доставчици в отбранителната промишленост. Въпреки усилията си обаче, страната все още не разполага с цялостна противовъздушна отбрана и разчита на подкрепата на системите на НАТО, разположени в региона.

