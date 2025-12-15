Германия с 10-точков план за интензивно военно сътрудничество с Украйна

Снимка: Президентство на Украйна, архив

Берлин е център на международните усилия за прекратяване на войната в Украйна в продължение на два дни.

Германското издание „Билд“ съобщава, че Германия се превъоръжава. От източници в управляващата коалиция редакцията е получила 10-точков план за интензивно военно сътрудничество с нападнатата от Русия страна, предава bTV.

Според източниците предстои да се стартира всеобхватно партньорство в областта на оръжията с Украйна.

В средносрочен план това означава, че германско-украински оръжия ще бъдат разположени на фронтовата линия. И германските въоръжени сили също ще ги използват.

Германия вече е най-големият военен поддръжник на Украйна в Европа – до момента е подкрепила страната с над 40 милиарда евро.

„Билд“ представя и как Германия и Украйна ще си сътрудничат в областта на отбраната. Сред точките в плана са предвидени редовни консултации на високо ниво относно отбранителната политика между министерствата на отбраната, създаване на офис за връзка между украинската отбранителна промишленост и германски компании; нови водещи проекти за съвместни изследвания, разработки и производство на оръжия; производство в Германия на отбранително оборудване, разработено в Украйна. И още - непрекъснат обмен на информация за събитията на фронта.

Плановете включват предаване и използване на записани, цифрови данни от бойните полета от Украйна, както и обмен на практически опит относно използването на германски отбранителни технологии в Украйна.

Според германското правителство канцлерът Фридрих Мерц (ХДС) ще разговаря с украинския президент Володимир Зеленски по икономически теми и ще обсъдят вижданията си за мирните преговори.

„Билд“ посочва, че според неговите източници от управляващата коалиция 10-точковият план ще влезе в сила, независимо от изхода на разговорите в Берлин.

Очаква се много европейски държавни и правителствени ръководители, както и лидерите на ЕС и НАТО, да се включат в разговорите в понеделник вечерта.

Разговорите между Зеленски и американската делегация, в която участват специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, вече са приключили, предаде Укринформ, като се позова на източник от украинската делегация.

Украинските медии уточняват, че срещата е продължила около два часа и е бил обсъден подробно мирния план от 20 точки.

Германското издание „Ди Велт“ посочва, че председателят на Бундестага Юлия Кльокнер е приела украинския президент за разговори в сградата на Райхстага.

Според източници срещата ще се фокусира върху провеждането на нови избори в Украйна – по-рано президентът вече е изразявал готовност за това при определени условия. Не е планирано обръщение на Зеленски към пленарното заседание на парламента.

След срещата си с Кльокнер в сградата на Райхстага, Зеленски ще пътува до Германо-украинския икономически форум, на който ще присъства заедно с канцлера Мерц.

След това ще има съвместна пресконференция с двамата политици.

Според проучване, публикувано в понеделник от Киевския международен институт по социология, голямото мнозинство от украинците отхвърлят условията на Русия за мирно споразумение, посочва „Ди Велт“.

Според проучването три четвърти от анкетираните смятат руските искания за териториални отстъпки, отказа от гаранциите за сигурност и ограниченията върху размера на украинската армия за напълно неприемливи. Американците първоначално представиха мирно предложение, което до голяма степен подкрепяше руските искания.

Според проучването 72% от украинците биха били готови да приемат споразумение, което установява настоящата фронтова линия като граница между руските и украинските зони на влияние, а това включва някои компромиси.

63% от украинците са готови да продължат да се борят. Само девет процента вярват, че войната ще приключи до началото на 2026 г.

