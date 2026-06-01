Германия с убедителна победа над Финландия преди световното

Националният отбор на Германия демонстрира шампионски облик и записа категоричен успех с 4:0 над Финландия в приятелски мач пред препълнените трибуни в Майнц. Момчетата на Юлиан Нагелсман изпитаха известни трудности с намирането на правилния ритъм през първото полувреме, но след почивката тотално надиграха своя съперник, показвайки завидна креативност и брутална ефективност в предни позиции, пише dsport.

Германците окупираха противниковата половина още от първата секунда, докато скандинавците се прибраха дълбоко в отбрана. Първата голяма възможност се откри в 8-ата минута, когато Флориан Вирц изведе Натаниел Браун, той върна към Дениз Ундав, но ударът на нападателя бе спасен с мъка от опитния Лукаш Храдецки над гредата.

Малко след това Вирц и Мусиала също тестваха рефлексите на стража, но изстрелите им попаднаха право в обсега му. В 27-ата минута Мусиала пусна отличен пас към Ундав, който излезе сам срещу Храдецки, но бившият вратар на Байер (Леверкузен) отново спечели дуела. Финландците застрашиха Оливър Бауман само веднъж чрез Лео Валта, чийто шут бе блокиран самоотвержено от Йозуа Кимих на голлинията.

Натискът на Бундестима най-накрая даде резултат в 34-ата минута. Изключително активният 18-годишен дебютант като титуляр Ленарт Карл изпълни бързо корнер към Кимих, капитанът центрира перфектно, а Дениз Ундав засече неспасяемо с глава в левия ъгъл за 1:0.

Второто полувреме започна по мечтания за домакините начин и само три минути след подновяването на играта преднината бе удвоена. В 48-ата минута Ундав и Вирц пресираха високо финландската отбрана в наказателното поле, нападателят на Щутгарт пресече лошо подаване с перфектен шпагат и чукна топката към Флориан Вирц, който с прецизна директна аспирация с десния крак я закова в долния ляв ъгъл за 2:0.

В 55-ата минута Ленарт Карл бе на крачка от гола, но интелигентният му удар от малък ъгъл срещна външната страна на гредата.

Класическото предимство стана факт в 57-ата минута. Феликс Нмеча пресече пас на гостите в германската половина, топката попадна в Карл, който напредна на скорост през центъра и пусна фамозен извеждащ пас зад гърба на защитата към Дениз Ундав, който хладнокръвно преодоля Храдецки за 3:0, вкарвайки своя втори гол. При самата ситуация обаче стрелецът на Щутгарт получи мускулна травма и бе принудително заменен от Максимилиан Байер.

Германската фиеста бе затворена в 63-ата минута с истинска баварска комбинация. Александар Павлович и комбинира с Джамал Мусиала, който овладя, завъртя се майсторски и с прецизен удар с левия крак от 16 метра я прати в късия ъгъл за крайното 4:0.

В заключителните двадесет минути Юлиан Нагелсман извърши поредица от рокади, пускайки в игра Лерой Сане, Ник Волтемаде и Надим Амири, който бе посрещнат с бурни аплодисменти от феновете в своя „хол“ в Майнц. Мусиала изпусна нов шанс, нацелвайки външната страна на мрежата след центриране на Кимих, а Финландия така и не намери сили за почетно положение пред Бауман, подпечатвайки пълната доминация на германците.

