Германия се сгромоляса срещу бетона на Парагвай за историческо първо отпадане с дузпи

Стопкадър БНТ 1

Германия отново се провали с гръм и трясък на Световното първенство! В сблъсъка от 1/16-финалите на Мондиал 2026, който не бе за слаби сърца, Парагвай отстрани Бундестима след 1:1 в редовното време и продълженията и 4:3 при дузпите, като срещата се игра на "Жилет Стейдиъм" в Бостън. В 42-рата минута Хулио Енсисо откри за южноамериканците, които иначе се бранеха през почти цялото време. В 54-ата минута обаче Кай Хавертц успя да изравни, но Германия така и не успя да натисне достатъчно играещия на ръба на позволеното съперник, след което мачът отиде в продължения. В тях Йонатан Та отбеляза за Бундестима в 104-ата минута, но впоследствие заради нарушение попадението спорно бе отменено от мароканския съдия Джалал Джайед, който като цяло имаше доста неадекватни отсъждания и спести доста картони на южноамериканците, пише Спортал.бг.

В крайна сметка се стигна до изпълнения на дузпи, където цели трима футболисти на Германия пропуснаха от бялата точка (Кай Хавертц, Ник Волтемаде, Йонатан Та), а в крайна сметка парагвайците бяха по-точни и продължиха въпреки усилията на Мануел Нойер, който спаси един от изстрелите им от бялата точка.

Така за първи път в историята си Германия бе елиминирана с дузпи в мач от световно първенство, като досега статистиката на немците бе перфектна. Бундестимът имаше огромно владение на топката през целия мач, но така и не успя да създаде прекалено много ситуации за гол, въпреки че натискаше през цялото време. Твърде вероятно е това да е и последният мач на селекционера Юлиан Нагелсман, който едва ли ще остане на поста след провала на Световното. Парагвайците пък играха откровено отблъскващ и ултрадефанзивен футбол, но в крайна сметка целта оправдава средстата. Така "гуараните" ще срещнат победителя измежду Франция или Швеция на 1/8-финалите.

Редактор "Екип на Петел",

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