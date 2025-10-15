Германия ще финансира системи "Пейтриът" за Киев на стойност 500 милиона долара
Кадър Youtube
Германия ще финансира пакет американски оръжия за Украйна на стойност до 500 милиона долара, съобщи днес на среща на "Групата Рамщайн" в Брюксел германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от Ройтерс.
Пакетът ще включва системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", радарни системи и артилерийски ракети с прецизно насочване, каза той и добави, че общата военна помощ от Германия ще е размер над два милиарда евро.
Писториус обяви и доставката на още две системи за противовъздушна отбрана "Ирис-Т", както и на голям брой зенитни ракети, отбелязва БТА.
Украйна ще се нуждае от военна помощ на стойност между 12 и 20 милиарда долара следващата година като част от новата инициатива на НАТО да поръчва американски оръжия, съобщи на свой ред украинският министър на отбраната Денис Шмигал.
Той добави, че Украйна ще е способна да произведе догодина 10 милиона дрона, ако получи достатъчно финансиране от съюзниците си, но освен това ще се нуждае и от повече артилерийски снаряди с голям обхват, докато се сражава срещу руските сили.
