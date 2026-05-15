Германия трябва да е готова за евентуален военен руски удар по НАТО до 2029 г.

Генералният инспектор на Бундесвера Карстен Бройер предупреди, че Русия може още до 2029 г. да бъде в готовност да подложи НАТО на военно изпитание.

В интервю за "Зюддойче цайтунг" най-висшият германски военен предупреди, че Германия трябва да е готова за евентуален руски военен удар по НАТО до 2029 г. Той заявява, че превъоръжаването, увеличаването на личния състав и политическите процеси в Русия сочат към този срок, макар според него подобен сценарий да е възможен и по-рано.

Карстен Бройер подчертава, че проблемът е в Москва и настоява Германия да разполага със сили, готови за незабавно действие, така наречените Fight-Tonight-Fähigkeit способности ("способност за бой тази вечер"), предава БНР.

Подобни предупреждения отправят и други западни експерти, сред които генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

В интервюто Бройер разкрива и че планираното разполагане на американски далекобойни ракети в Германия вероятно няма да се осъществи. Затова Берлин обмисля закупуването на собствени системи, включително крилати ракети "Томахоук".

