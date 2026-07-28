Германия забранява алкохола на 5400 гари след нападението над 26-годишния българин Хари

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Германският железопътен оператор Deutsche Bahn въвежда забрана за консумация на алкохол на всички 5400 гари в страната.

Решението е взето след „брутално и безсмислено нападение“ от миналата седмица, коментира главният изпълнителен директор на Deutsche Bahn Евелин Пала, цитирана от Евроком. По думите ѝ при проверка на билети пътник в нетрезво състояние е нападнал с удари и ритници български охранител. Вследствие на атаката служителят - 26-годишният Хари от Павликени, падна от движещия се влак и беше тежко ранен.

„Твърде често сме наблюдавали, че насилието се увеличава там, където се консумира прекалено много алкохол“, заяви Пала в официално съобщение.

Забраната ще бъде въведена поетапно до 15 октомври. Към момента тя вече е в сила на 30 гари, сред които тези в Кьолн, Хамбург и Мюнхен. От 1 септември ограничението ще обхване централната гара в Берлин и още няколко обекта, преди да бъде приложено в цялата страна.

Нарушителите ще бъдат извеждани от гарите, а при повторен случай може да им бъде наложена постоянна забрана за достъп. От Deutsche Bahn уточняват, че мярката не засяга баровете и ресторантите на територията на гарите. Пътниците ще могат да пренасят затворени бутилки и кенове с алкохол, а консумацията във влаковете също остава позволена.

Редактор "Екип на Петел",

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