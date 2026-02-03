Германска компания с проект за фабрика за 3 милиарда долара край Пловдив

Кадър brinell-compute.com

На 21 януари министерският съвет одобри проект на Меморандум за намерения и разбирателство между правителството на Република България и "Бринел Компют" (Brinell Compute GmbH), Германия, за изпълнение на инвестиционен проект.



Чрез сключването на Меморандума българската държава и потенциалният инвеститор ще декларират и потвърдят намеренията си за осъществяване на сътрудничество за вземане на окончателно решение за реализиране на инвестиция на територията на област Пловдив за изграждане на изчислителни мощности за изкуствен интелект. Инвестицията е на стойност 3 млрд. долара, предаде Епицентър.



Изпълнението на проекта е планирано да започне не по-късно от второто тримесечие на 2026 г.



Подписването на Меморандума има важно значение във финалния етап на процедурата за избор на инвестиционна локация от компанията и е знак за намерението на България за привличането на стратегическия инвеститор, е отбелязвано в решението на правителството в оставка.



Реализацията на инвестиционния проект ще има значително въздействие за създаване на дългосрочна заетост с висока добавена стойност, ускоряване на технологичния тренсфер и внедряването на иновации, формиране на клъстърни ефекти и укрепване на технологичното развитие на страната, допълват от МС.

