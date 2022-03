Германска телевизия показа как разстрелват украинец с вдигнати ръце, друга съобщи за смъртта на руски генерал

снимка nexta, туитър

Кошмарът, в който живее украинския народ в момента, се трупа в числа и ужасняващи кадри.

Германската телевизия ZDF публикува кадри как човек с вдигнати във въздуха ръце в универсален жест "предавам се" бива застрелян. Телевизионният канал казва, че става въпрос за цивилен украински гражданин, застрелян от руски войници. Кадрите са от охранителен украински дрон и са от 7 март, от магистрала Е40, на няколко километра западно от украинската столица Киев. А ZDF верифицира видеото, като проверява заснети кадри през различни инструменти - дали наистина става въпрос за съответната географска област.

Според официално съобщение на УНИЦЕФ, войната в Украйна прави по 55 украински деца бежанци всяка минута. Това значи по средно 75 000 на ден!

ООН смята, че към днешна дата над 3 000 000 украинци са избягали от родната си страна. Преди войната населението на Украйна наброяваше 44 000 000 души, предаде актуално.ком.

Междувременно телевизия NEXTA съобщи в профила си в Twitter, че в Украйна е убит руски генерал. Става въпрос за генерал Олег Митяев, командир на 150-та моторизирана руска дивизия. Информацията не е потвърдена от Русия или независим източник. А украинската армия публикува и видео във Фейсбук страницата си как батареите посрещат руската армия.

