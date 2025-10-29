Германската Анти-Грета иска убежище в САЩ заради заплахи

Кадър Тик Ток

Германската дясна активистка Наоми Зайбт, добила популярност като „анти-Грета“, е подала молба за политическо убежище в Съединените щати.

Тя заяви, че в родината си е подложена на преследване заради своите възгледи, съобщи Фокс нюз.

„През 2024 г. разбрах, че германските специални служби ме шпионират. Крайнолеви активисти ме заплашиха с убийство. Отидох в полицията, но ми казаха, че докато не бъда убита или изнасилена, не могат да направят нищо. Така че, въпреки заплахите, не получих защита от властите на Федералната република“, заяви тя.

25-годишната Зайбт е поддръжник на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“.

Тя определя глобалното затопляне като измислица, отправя остри критики към Грета Тунберг и твърди, че е подкрепяна от Илон Мъск.

Наоми бе категорична, че завръщането ѝ в Германия представлява заплаха за нея.

