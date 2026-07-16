Германската армия тества нова дронова система за евакуация на ранени от бойното поле

Снимка МС, архив

Германската армия тества базирана на дронове нова система за евакуация на ранени от бойното поле, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Системата е разработена от производителя "Авилус", по силата на подписан в началото на април договор.

Договорен е и проект за обучаване на войници да използват системата.

"Целта е точно да се адаптира системата към специфичните операционни изисквания на въоръжените сили", се казва в изявление на армията и производителя.

Редактор "Екип на Петел",

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