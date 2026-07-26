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Германската полиция ликвидира терориста от Берлин

26.07.2026 / 20:28 2

Кадър Полиция на Германия

Заподозреният за нападението с бус на гей парада в Берлин е бил застрелян от специалните части по време на мащабна полицейска операция, съобщиха източници от силите за сигурност към 20:15 часа българско време на 26 юли. 21-годишният германски гражданин от ливански произход Абдул Б. е бил локализиран след близо денонощно национално издирване и е оказал въоръжена съпротива при опит да бъде задържан. Инцидентът е отнел един живот и е ранил 29 души, цитира Блиц..

След близо денонощно национално издирване, 21-годишният германски гражданин от ливански произход Абдул Б. е бил локализиран и неутрализиран, след като е оказал въоръжена съпротива при опит да бъде задържан. До радикалните действия се стигна, след като по-рано днес германското Министерство на вътрешните работи официално обяви инцидента за ислямистки терористичен акт.

Хронология на кървавия атентат в Германия

Трагедията се разигра късно вечерта в събота, когато бял микробус под наем се вряза с висока скорост в пешеходци в района на парка „Тиргартен“, непосредствено до Бранденбургската врата. Мястото бе препълнено заради закриващото събитие на традиционния Прайд в Берлин, известен като Christopher Street Day.

След като превозното средство се блъснало в дърво, шофьорът е излязъл и е започнал да напада хората с мачете. Нападението доведе до:

Прекратяване на събитието: Празненствата бяха прекъснати незабавно, а над 2200 служители на реда отцепиха центъра на града.

Убитият заподозрян Абдул Б. е роден в Германия през 2004 г. и е бил добре познат на службите за сигурност. Според официалните данни, той е имал дебело криминално досие и е бил част от радикалната ислямистка сцена в германската столица, като по-рано е правил опити да се присъедини към терористичната групировка „Ислямска държава“. Преди нападението е излежавал условна присъда, чието преразглеждане е било обжалвано от прокуратурата.

Вълна от възмущение заля политическия елит в страната. Германският канцлер Фридрих Мерц определи инцидента като „отвратително престъпление“ и „директна атака срещу нашето отворено и свободно общество“. Кметът на Берлин Кай Вегнер също осъди бруталния акт, заявявайки, че градът няма да се огъне пред страха и толерантността ще победи.

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Коментари
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cron1 (преди 56 минути)
Рейтинг: 163508 | Одобрение: -23817
Правилно - защо да го хранят в затвора тоя боклук! 
Марио Кроненберг
3
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 639549 | Одобрение: 126444
Абдул отива в рая след поредната акция и веднага започва да търси обещаната награда. Насреща му излиза белобрад старец. Боецът го пита: – Къде са моите 72 прекрасни девици? Старецът посочва към една стая. Боецът влиза с вълнение, но вътре вижда 72 възрастни, намръщени и заядливи стари моми на по 90 години. Боецът излиза шокиран: – Но те са стари и гневни! Защо?! Старецът свива рамене: – Е, технически погледнато, те са девици. Никой не е казал от коя година са.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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