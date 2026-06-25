Германски лекар призна за убийството на 12 пациенти: „Беше морален акт“

Снимка Пиксабей

Германски лекар призна в четвъртък за убийството на 12 пациенти, близо година след началото на процеса срещу него в Регионалния съд в Берлин.

Четиридесетгодишният специалист по палиативни грижи е обвинен в убийството на общо 15 души – 12 жени и трима мъже – в периода между септември 2021 г. и юли 2024 г.

Твърди се, че той е давал на жертвите си, които са били на възраст между 25 и 87 години, „смъртоносна смес от различни лекарства“. Прокуратурата също така смята, че в някои от случаите лекарят е предизвиквал пожари, за да прикрие действията си.

Паралелно с този процес държавното обвинение разследва и десетки други съмнителни случаи.

На 54-ия ден от началото на процеса, започнал през юли 2025 г., лекарят направи 30-минутно изявление, в което призна за 12 от убийствата. „Едва сега съм в състояние да обясня действията си и поемам отговорност за стореното“, заяви той пред съда.

„Извинявам се за огромното страдание, което съм причинил“, каза лекарят, обръщайки се към роднините на жертвите, както и към своето семейство и колеги, пише novini.bg.

Преди няколко седмици в съдебната зала бяха представени записи на телефонни разговори, които лекарят е водил със съпругата си от затвора. В тях той признава за убийствата. В разговорите обвиняемият казва на жена си, че не е извършил убийство, а описва действията си като „морален акт, извършен с грешни средства“, целящ да спаси пациентите от „страдание и безпомощност“.

Пред съда лекарят обясни, че е проговорил не заради „неопровержимите доказателства“ срещу него, а в резултат на лична равносметка, която е направил през последните няколко месеца. Смята се, че той е извършил престъпленията, докато е работил за служба за социални грижи в Берлин.

Редактор "Екип на Петел",

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