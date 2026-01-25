Германски следовател: Ружа Игнатова е жива и ние щя я заловим

Снимка: Булфото, архив

Криптокралицата Ружа Игнатова, стояща зад измама за 3,6 милиарда, "все още е жива“, смята високопоставен полицейски служител. Ружа Игнатова е харизматичната съоснователка на OneCoin, крипто пирамида, която измъкна най-малко 3,6 милиарда паунда от инвеститори по целия свят, пише британският Metro, цитиран от Фокус.

Игнатова създава схемата през 2014 г., измамвайки три милиона жертви, преди да избяга през 2017 г., след като американската полиция издaва заповед за ареста ѝ.

Но българското Бюро за разследваща журналистика съобщи през 2023 г., позовавайки се на полицейски документи, че Игнатова е била убита, а тялото ѝ е било разфасовано и хвърлено в Йонийско море през 2018 г.

Сега германски полицейски служител, ръководещ разследването по случая с Игнатова, е заявил пред BBC, че работят по предположението, че тя е жива.

В подкаста "The Missing Cryptoqueen“ анонимният служител заявява: "Нито българската полиция, нито която и да е друга полицейска служба е успяла да предостави доказателства, които да потвърдят смъртта й.

Досега това са предположения, но от моя гледна точка... Няма сигурно доказателство, че тя е жива, но също така няма сигурно доказателство, че е мъртва – затова се води толкова ожесточена дискусия.“

Игнатова е видяна за последен път да се качва на полет от София, столицата на България, до Атина, Гърция.

Игнатова е била забелязвана по целия свят, включително в Лондон, Вирджинските острови, Тайланд, Атина, Дубай и Средиземноморието.

След като родената в България германска гражданка е добавена в списъка на 10-те най-издирвани бегълци на ФБР, американската агенция обяви награда от 5 милиона долара за информация за местонахождението ѝ.

"Ще я хванем, убедена съм, че ще я намерим“, посочва полицейският служител.

Предвид "неограничените финансови средства“ на бегълката, германският следовател смята, че Игнатова може лесно да изчезне и да се премества от място на място.

Изтекли полицейски документи обвиняват българския наркобарон Христофорос Аманатидис, или "Таки“, че е организирал убийството на Игнатова.

Като според предположенията, то е било с цел да прикрие участието му в OneCoin, но Аманатидис никога не е бил арестуван.

Германската обществена телевизия ARD съобщи през 2024 г., че Игнатова е била забелязана "жива“ в Кейптаун. След като Красмир "Къро“ Каменов беше убит в Кейптаун през 2023 г. се появи информация, че Игнатова може да се намира там.

Не са направени арести във връзка с убийството на Каменов, което, както отбелязва BBC, е станало недалеч от мястото, където е била забелязана Игнатова.

Попитан за наблюдението в Южна Африка, германският следовател коментира, че това е "добра информация“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!