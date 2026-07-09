Германски треньор поема Лудогорец

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Томас Райс става треньор на Лудогорец. Новината обяви авторитетният журналист Флориан Плетенбег. 52-годишният германски специалист ще наследи на поста Пер-Матиас Хьогмо, с когото разградчани се разделиха преди дни.

Райс е свободен, след като за последно води турския Самсунспор. През уикенда той ще подпише с "орлите", като контрактът най-вероятно ще е до лятото на 2028 година, пише Блиц.

Информацията гласи още, че Томас Райс е бил първи избор на ръководството на Лудогорец, като разградчани са успели да се договорят с него.

Томас Райс е водил още Бохум и Шалке 04 в кариерата си. Докато беше начело на Самсунспор той отказа да поеме Волфсбург.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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