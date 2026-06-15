Германските ВВС: Готвим се да ударим Калининград и Санкт Петербург при руска атака срещу НАТО

Пиксабей

Командващият военновъздушните сили на Германия (Луфтвафе), генерал Холгер Нойман, обяви готовността на страната си да нанесе удари по Русия в случай на нападение срещу НАТО. В изявление за „The Telegraph“ той посочи, че при въоръжен конфликт силите на Алианса са способни да отвърнат с мащабен удар по руски военни обекти, цитира Новини.бг.

Сред потенциалните цели са Калининградска област (най-западната точка на страната), Колският полуостров (близо до границите с Норвегия и Финландия), акваторията на Черно море и районът на Санкт Петербург, където е базиран руският флот. „Ако се стигне до конфликт, а аз се надявам това никога да не се случи, ние ще защитаваме всеки сантиметър от нашата територия“, заяви Нойман.

Генералът увери, че Луфтвафе вече е в състояние на незабавна готовност за действие. „Ако ми се обадят точно сега и кажат, че е възникнала съответната ситуация, ние трябва да сме готови веднага. И ние сме готови“, подчерта той. Според Нойман Германия значително увеличава запасите си от средства за противовъздушна отбрана, включително системи Patriot, Iris-T и Arrow 3, като част от програма за превъоръжаване. Това е в съответствие с курса на правителството на канцлера Фридрих Мерц за засилване на ролята на ФРГ в европейската сигурност.

Нойман изтъкна, че в рамките на НАТО няма разлика в сигурността за отделните държави. По думите му, нападение срещу която и да е страна от Алианса, включително балтийските държави, ще предизвика колективен отговор от всички членове на военния блок. „НАТО си остава НАТО до последния сантиметър територия“, категоричен бе той.

Въпреки това той призова въоръжените сили на Руската федерация да не бъдат подценявани. Генералът отбеляза, че за повече от четири години бойни действия в Украйна руската армия е демонстрирала високо ниво на адаптация и разполага с модерни бойни платформи. Сред тях са изтребители Су-35, Су-57 и МиГ-31, както и крилати, балистични и хиперзвукови ракети.

„Правило номер едно: никога не подценявай противника си. Затова, каквото и да виждаме в Украйна, винаги трябва да бъдем предпазливи в оценките си“, заключи германският генерал.

Редактор "Екип на Петел",

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