Германските футболисти обясниха защо са запушили устите си преди мача с Япония

Германските национали са покрили устите си на официалната снимка преди мача срещу Япония от Световното първенство в Катар в знак на протест срещу ръководството на международната федерация по футбол (ФИФА) заради забраната за носене на капитанската лента с цветовете на One Love, обявиха официално от тима, предаде Спортал.бг.

"Искахме да използваме нашата капитанска лента, за да защитим ценностите, към които се придържаме в националния отбор на Германия: разнообразие и взаимно уважение. Заедно с други нации, искахме гласът ни да бъде чут", се казва в изявление на Бундестима в Туитър.

"Не ставаше въпрос за политическо изявление - човешките права не подлежат на обсъждане. Това трябва да се приема за даденост, но все още не е така. Ето защо това съобщение е толкова важно за нас. Да ни откажеш носенето на лентата е същото като да ни откажеш правото на глас. Ние отстояваме нашата позиция", се допълва в позицията на отбора, цитирана от "Ройтерс".

Германецът Мануел Нойер и още шест други капитани на европейски отбори планираха да носят лентата с цветовете на дъгата по време на срещите в Катар в знак на подкрепа на всякакъв вид разнообразие. В навечерието на Мондиал 2022 обаче ФИФА заплаши със санкции, включително жълти картони, което предизвика нова вълна от критики към световната футболна централа. Инициативата One Love е против всякаква форма на дискриминация и подкрепя свободната воля на хората и толерантността към различна сексуална ориентация. С такава лента на трибуните на двубоя обаче се появи германския вътрешен министър Нанси Фийзър.

