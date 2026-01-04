Германският канцлер: Мадуро изигра проблемна роля в региона

Кадър Youtube,архив

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че все още не е готов да даде правна оценка на американската военна операция срещу Венецуела.

„Правната класификация на американската операция е сложна. Не бързаме с това“, каза Мерц в събота, цитиран от ДПА и БТА.

По думите му в отношенията между държавите трябва да се прилагат принципите на международното право. „Сега във Венецуела не бива да възниква политическа нестабилност. Важно е да се осигури плавен преход към правителство, легитимирано от избори“, подчерта германският канцлер.

Мерц заяви още, че венецуелският президент Николас Мадуро е довел страната си до разруха. „Последните избори бяха фалшифицирани. Поради тази причина ние, както и много други държави по света, не признахме президентството“, добави той.

„Мадуро изигра проблемна роля в региона – с неблагоприятни съюзи по целия свят и чрез участието на Венецуела в трафика на наркотици“, посочи още Мерц.

Американски сили заловиха Мадуро и съпругата му Силия Флорес по време на атака срещу Венецуела в събота сутринта. Според президента на САЩ Доналд Тръмп двамата пътуват към Ню Йорк, където се очаква срещу тях да бъдат повдигнати обвинения за различни престъпления, свързани с трафик на наркотици.

Други европейски лидери, сред които британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони, също коментираха по-рано събитията в южноамериканската страна.

