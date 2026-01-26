реклама

Германският канцлер Фридрих Мерц: "Равнището на насилието в САЩ е обезпокоително"

26.01.2026 / 22:30 2

Кадър Х

След смъртта на втори американец в Минеаполис, убит от служители на федералните имиграционни власти, германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че равнището на насилието в САЩ е обезпокоително, предаде Франс прес.

„Предполагам, че американските власти сега ще направят пълно разследване дали е било необходимо да се стреля, дали наистина е имало заплаха срещу федералните служители“, каза Мерц в отговор на въпрос по темата на пресконференция в Хамбург, предаде БТА. 

В препоръките за безопасност в САЩ, които бяха актуализирани днес, германското Министерство на външните работи препоръчва засилена предпазливост на пътуващите в САЩ.

„В Минеаполис и други градове, протестите понякога водят до сблъсъци с имиграционните служби и службите за сигурност“, отбелязва министерството.

Пътуващите се съветват да бъдат „бдителни“ и да стоят далече от „събирания на хора, които могат да прераснат в насилие“, се добавя в препоръките.

kjk (преди 8 минути)
Рейтинг: 176346 | Одобрение: 18926
В Гемания забрави ли,мангалите ви смляха с колите по фестивалите и карнавалите!!!;)НамусенГняв Писмял се хърбел на щърбел!!!БолестНамусенГняв
kris (преди 42 минути)
Рейтинг: 564955 | Одобрение: 107485
То защото посрещате незаконните емигранти с мечета, затова сте цъфнали и вързали.....!!
