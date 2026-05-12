Германският министър: Трябва да поставим европейския бизнес на TikTok в европейски ръце

Европейският клон на популярната платформа TikTok трябва да премине в европейски ръце по примера на Съединените щати, съобщават от АФП, цитирайки изявление на германския министър на културата Волфрам Ваймер.

Китайската компания ByteDance, която е собственик на TikTok, вече прехвърли контрола върху американските си операции на съвместно дружество с мажоритарно американско участие. Този ход беше предприет в отговор на категоричната заплаха на Вашингтон да забрани изцяло дейността на социалната мрежа в страната.

"Твърдо съм убеден, че Европа трябва да последва американския пример и че структурата на собствеността на компанията трябва да бъде поставена на обсъждане" заяви Волфрам Ваймер пред журналисти преди срещата с европейските си колеги в Брюксел.

"Това означава, че трябва да поставим европейския бизнес на TikTok в европейски ръце" категоричен бе германският министър, допълват от Дунав мост.

Основният мотив зад искането на Берлин е свързан със сигурността на потребителската информация и липсата на прозрачност.

"TikTok събира данни за младите хора в Европа в невъобразимо голям мащаб. Тези данни се прехвърлят към сървъри, чийто произход не познаваме достатъчно добре" посочи Волфрам Ваймер. По думите му Европа не разполага с яснота какво се случва с тази информация, като той акцентира, че става дума за най-интимните данни на европейската младеж.

От своя страна платформата продължава да прави опити да разсее опасенията на Европейския съюз относно сигурността, като съхранява информацията на потребителите на континента локално и ограничава достъпа до нея. Въпреки това социалната мрежа е обект на постоянни проверки по правилата на блока за цифровото съдържание.

През февруари Европейският съюз предупреди TikTok, че трябва да промени своя пристрастяващ дизайн, в противен случай рискува сериозни финансови санкции. Успоредно с това компанията е разследвана и по отделна процедура, започната в края на 2024 година, касаеща предполагаема чуждестранна намеса по време на президентските избори в Румъния.

