Германско семейство шашна Къци на плажа

Шоуменът Къци Вапцаров разказа поучителна плажна история във Фейсбук. Той не уточнява на кой плаж се е разиграла тя, но по всичко личи, че случката е от Гърция, където той прекарва летата си от доста време.

Къци разказва, че на полупразната пясъчна ивица в близост до него и семейството му се настанило „ едно дойчланд семейство, с две приказно красиви момче и момиче, които в последствие разбрахме, че са Мая и Лио”.

Двете деца започнали да обикалят плажа в голям периметър. Отначало Къци помислил, че това е някаква игра, но после осъзнал, че Мая и Лио събират боклуците по пясъка.

„Тези две немски дечица бяха обиколили целия плаж, на около 100 метра и бяха обрали всички боклуци, като момчето държеше един найлонов плик, в който бяха натъпкали всичко по-дребно, а едрите бутилки и други неща бяха до него, като немският татко дойде да им помогне и да изнесат и изхвърлят всичко това”, споделя Вапцаров.

Шоуменът не спестява и поуката, която е извлякъл за себе си:

„Ето така се създава впечатление за една нация в очите на други нации.. Тези две деца, Мая и Лио, за мен бяха прекрасна витрина на този народ и тези хора”.

