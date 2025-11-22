реклама

Германците одобряват връщането на казармата

22.11.2025 / 12:08 0

Пиксабей

Мнозинството германци биха подкрепили програма за доброволна военна служба, показва проучване, поръчано от агенция ДПА, предаде БНР. 

По-рано този месец коалицията на канцлера Фридрих Мерц се съгласи на реформа на военната служба, която първоначално ще се основава на доброволно участие.

Съгласно плана всички 18-годишни мъже трябва да попълнят въпросници и да се явят на медицински преглед за наборна служба.

Германия прекрати задължителната военна служба през 2011 г., но тя може да бъде възстановена с обикновено парламентарно мнозинство.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама