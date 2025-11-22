Германците одобряват връщането на казармата

Пиксабей

Мнозинството германци биха подкрепили програма за доброволна военна служба, показва проучване, поръчано от агенция ДПА, предаде БНР.

По-рано този месец коалицията на канцлера Фридрих Мерц се съгласи на реформа на военната служба, която първоначално ще се основава на доброволно участие.

Съгласно плана всички 18-годишни мъже трябва да попълнят въпросници и да се явят на медицински преглед за наборна служба.

Германия прекрати задължителната военна служба през 2011 г., но тя може да бъде възстановена с обикновено парламентарно мнозинство.

