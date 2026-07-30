Геро официално обяви развода си

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Герасим Георгиев-Геро, който е сред най-популярните лица на NOVA, направи изненадващо разкритие за личния си живот. Актьорът и водещ на хитовото предаване „Като две капки вода“ обяви своята раздяла. Герасим Георгиев-Геро потвърди официално, че вече е разведен мъж. Това признание бе направено по време на гостуване в подкаст, предаде paragraf.bg

Домакин на разговора бе футболната звезда Благой Георгиев, известен още като Благо Джизъса. В неговия подкаст Геро сподели откровено детайли за края на семейните си отношения. Раздялата между актьора и неговата вече бивша съпруга е преминала мирно и без никакви конфликти. Той подчерта, че не е имало нужда от излишни драми.

Вече съм парясник. Мачът е свирен там вече. Аз съм вече свободен човек. Имам официален развод. Идва момент, в който всеки тръгва по своя път. Без драми, което е толкова безсмислено занимание. Много е лошо да продължаваш да стоиш като нещо не върви.

Думите на актьора ясно показват неговата позиция относно края на дългогодишната връзка. Геро беше женен за популярната спортна журналистка Цвети Гагарова в продължение на 18 години. Този дълъг период на съвместен живот приключва с официално съдебно решение. Двамата имат дъщеря на име Йохана, която е плод на техния брак.

Водещият на NOVA обясни, че е настъпил момент, в който всеки от двамата трябва да тръгне по собствен път. Според него е контрапродуктивно да се поддържат отношения, които вече не функционират. Той вярва, че официалният развод е правилната стъпка в такава ситуация. Геро се определи като свободен човек, готов за ново начало.

Липсата на публични скандали е важен акцент в изказването на популярния актьор. Той смята, че драмите са напълно излишно занимание при приключване на брачни отношения. Спокойният тон на разговора в подкаста на Благой Георгиев потвърждава това негово виждане. Геро остава верен на себе си и на своя професионализъм пред камера.

Герасим Георгиев е категоричен, че раздялата му с Цвети Гагарова не е повод за сензации. Актьорът предпочита да гледа напред, запазвайки уважение към изминалите осемнадесет години. Бракът му със спортната журналистка е вече затворена страница. Водещият на „Като две капки вода“ продължава своя път като свободен и официално разведен човек.

Редактор "Екип на Петел",

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