Герои на Коледа: Пожарникари измъкнаха от пламъците млад мъж на Свети Влас

Инцидентът е регистриран около 01 часа след полунощ

23-годишен украинец е с опасност за живота след голям пожар, който е станал снощи в комплекс Dolphin Coast в Свети Влас, съобщава Шофьори Несебър, цитира Флагман. Инцидентът е регистриран около 01 часа след полунощ, когато апартамент, е обхванат от пламъци. По първоначална информация причината е късо съединение в електрическата инсталация.

Огънят се е разпространил бързо, като е нанесъл сериозни материални щети. 23-годишният мъж е изведен от жилището от пожарникарите, незабавно е откаран към болница, състоянието му е тежко и той се бори за живота си. .

На мястото на инцидента са работили няколко екипа на пожарната служба, които са успели да локализират огъня и да предотвратят разпространението му към съседни сгради. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, като компетентните органи ще установят точните причини за възникването на пожара.

