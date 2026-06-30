Героят на „гуараните“: Посвещавам тази победа на всички парагвайци

Стопкадър БНТ 1

Героят на Парагвай – вратарят Орландо Хил, логично бе на върха на щастието, след като неговият тим отстрани фаворита Германия след дузпи в 1/16-финалния сблъсък от Мондиал 2026. Самият той спаси два наказателни удара - на Кай Хавертц и Ник Волтемаде.

„Невероятно вълнение. Беше труден мач. Успяхме да удържим. Ние отбелязахме първия гол, те изравниха, но след това успяхме да запазим преднината“, каза стражът на Парагвай след срещата, пише Sportal.bg.

„Разбира се, анализирахме всеки играч и всеки детайл относно изпълнителите на дузпите. Слава Богу, успях да спася две дузпи. Това е привилегия – елиминирахме шампион. Посвещавам тази победа на всички парагвайци“, добави вратарят, който пази за аржентинския Сан Лоренцо.

Съвсем логично щастливият Хил бе избран и за играч на мача.

Редактор "Екип на Петел",

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