Героят на Испания е открит от Любо Пенев

Снимка уикипедия, Bryan Berlin

Испания спечели втората си световна титла, побеждавайки с 1:0 след продължения Аржентина на финала на Мондиал 2026. Големият герой е Феран Торес. 26-годишният нападател на Барселона влезе като резерва и вкара единственото попадение в 106-ата минута, пише Блиц.

Мнозина са наясно, че Любослав Пенев е откривателят на Торес, налагайки го във втория отбор на Валенсия през 2017 г. Малко известен обаче е друг факт - че новият герой на Испания е бил съотборник с българин. Tорес е играл в един отбор с Ивайло Климентов. Двамата ритат рамо до рамо в школата на Валенсия. Героят на Испания тръгва за футбола при "прилепите", където се засича с нашето момче, известно с прякора Испанеца.

Климентов е роден на 3 февруари 1998 г. в Батак. Семейството му емигрира във Валенсия още през 2004 г. Там Ивайло започва в местни школи и бързо е забелязан от специалистите в бившия клуб на Любослав Пенев. Във Валенсия Климентов е заедно с Торес в тима до 16 години. Новият герой на Испания е 2 години по-млад от българина. Феран е роден на 29 февруари 2000 г. - дата, която му позволява да празнува рождения си ден в календара само веднъж на 4 години.

Зa разлика от нашето момче, Торес достигa до първия отбор на Валенсия, през лятото на 2020 година осъществи трансфер в Манчестър Сити за 23 милиона евро. През зимата на 2022 г. Барселона го купува от "гражданите" за 55 млн. евро.

Торес бележи редица важни голове и неслучайно получава прозвището Акулата - символ на непримиримостта му, хищническия инстинкт пред гола и постоянната жажда за победи. Трупа трофей след трофей - световната и европейска титли с Испания, Купата на Краля с Валенсия, шампион на Англия с Ман Сити, "Карабао Къп" с "гражданите", три пъти шампион с Барселона и носител на Купата на Краля с каталунците.

За сравнение - бившият му съотборник Ивайло Климентов заигра в школата на Лудогорец след завръщането от Испания (записа само 5 мача за първия отбор на "орлите"), мина още през Витоша (Бистрица), ЦСКА 1948, Спартак (Варна), Добруджа, а за последно беше във Вихрен (Сандански).

Феран Tорес обаче нямаше да стигне дотук, ако не беше Любослав Пенев. Кариерата на родения във Фойос нападател тръгва в дубъла на Валенсия през сезон 2016/2017. Той обаче записва участие само в два от мачовете под ръководството на Куро Торес.

Човекът, който забелязва таланта на Феран и започва да го налага във Валенсия II, е новият треньор на втория тим на "прилепите" Любослав Пенев.

Легендарният българин идва на работа в клуба през лятото на 2017 г. и остава до ноември същата година. Той упорито залага на Феран Торес и убеждава ръководството, че талантливият футболист може да се наложи и в първия oтбор. И Ел Голеадор се оказва прав. Още през ноември същата година Феран влиза срещу Сарагоса за Купата на краля, а през декември записва и първи минути в Ла Лига срещу Ейбар (16 декември 2017 г.). До края на шампионата играе в общо 13 мача за първенството и 3 за Купата на Краля. И още нещо любопитно - в дубъла на Валенсия Феран е съотборник с Алекс Сентейес от Левски.

От следващия сезон вече е неизменен титуляр за тима от "Местая", който го продава на Манчестър Сити през август 2020 г. за едва 23 милиона евро. Това отприщва недоволството на феновете на клуба срещу собственика Питър Лим.

"Обичам Феран. Toй е много скромно момче, образовано и амбицирано да тренира. Това е важно, когато искаш да си голям играч. Нека се чудят във Валенсия защо го пуснаха да си отиде. Днешната Валенсия не е тази, която феновете и градът заслужават. Ако Валенсия оставя важни играчи да избягат, няма да може да се състезава с големите", коментира преди време Любо Пенев, сипейки похвали по адрес на Феран Торес - новият любимец на испанската нация.

Редактор "Екип на Петел",

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