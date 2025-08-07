Героят на Левски: Това е една сбъдната мечта!

кадър: Диема спорт

Героят на Левски Борислав Рупанов говори след края на срещата със Сабах в Лига на конференциите. Юношата на "сините" зарадва пълните трибуни на "Герена" с победен гол в 99-ата минута.

"Това е една сбъдна мечта за мен. И съм много щастлив, че помогнах на отбора, най-вече. Във всеки мач указанията са да влизам и да дам максимума. Това бяха указанията. Тази публика е невероятна, само можем да се гордеем, че я имаме", каза младият нападател на "сините".

Победителят от битката между Левски и Сабах ще се изправи срещу нидерландския АЗ Алкмаар или Вадуц от Лихтенщайн в последния плейофен кръг. Който успее да надделее ,ще се класира за основната фаза на турнира.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!