Героят за ЦСКА 1948: Не трябваше аз да пазя дузпите

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Вратарят на ЦСКА 1948 Петър Маринов, който отрази една от дузпите в двубоя със Спартак (Търнава), разкри, че първоначалният план е бил Димитър Шейтанов да влезе за изстрелите от бялата точка, пише Dsport .

"Затова съм на вратата да помагам на отбора. Дузпите са малко късмет, но хванах и четирите ъгъла, можех да спася и още. Важното е, че продължаваме напред. Първото полувреме ситуацията късно я видях, за щастие спасих. Може би този мач не беше толкова добър колкото в Търнава. Не мисля, че имаше напрежение. Стана равностоен мач. Важното е, че продължаваме напред. Трябва да възстановим, защото в петък има важен мач с Арда в първенството", започна Маринов.

"Не си водя статистика. Не съм и дузпаджия. Трябваше Димитър Шейтанов да влезе за дузпите, защото е много по-добър, но Диего Медина се контузи и нямахме повече смени. Всеки мач трябва да показвам най-доброто. Имаме уникална конкуренция", разкри вратарят.

"Според мен ще играем с Панатинайкос. Много добър отбор са, победиха в първия мач", завърши стражът.

Редактор "Екип на Петел",

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