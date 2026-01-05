Гетов: Спартак трябва да оцелее

Снимка Петел

Новият спортен директор на Спартак - Пламен Гетов, обяви, че ще направят всичко възможно, за да спасят отбора от изпадане.

Има мното работа за вършене, но трябва да си свършим работата и Спартак да оцелее, заяви Гетов.

Последният почете и паметта на бившия си треньор Димитър Пенев с емоционални думи: Уникален човек и уникален треньор. Щом успя толкова звезди да ги вкара в правия път и да играят за България, да няма дрязги и те да се прегръщат и целуват, значи наистина е голям човек.

