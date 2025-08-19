реклама

Гейзер избухна пред блок във Варна: Хвърчат камъни

19.08.2025 / 15:48 0

Кадър Забелязано във Варна, С. Стоянова

Красив гейзер избухна пред бл.117, вх.6 в Младост. 

Вижда се, че силата на водата е толкова мощна, че изхвърля и камъни.

ВиК работята по отсраняването на аварията.

 

 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама