Гейзер избухна пред блок във Варна: Хвърчат камъни
19.08.2025 / 15:48 0
Кадър Забелязано във Варна, С. Стоянова
Красив гейзер избухна пред бл.117, вх.6 в Младост.
Вижда се, че силата на водата е толкова мощна, че изхвърля и камъни.
ВиК работята по отсраняването на аварията.
