Гейзер избухна пред блок във Варна: Хвърчат камъни

Кадър Забелязано във Варна, С. Стоянова

Красив гейзер избухна пред бл.117, вх.6 в Младост.

Вижда се, че силата на водата е толкова мощна, че изхвърля и камъни.

ВиК работята по отсраняването на аварията.

