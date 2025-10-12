Гиби Искренов: Отиде си Великан, уникален човек

Кадър Ютуб

Божидар Искренов коментира пред "Блиц Спорт "новината за кончината на легендата Добромир Жечев. Радостта на народа не скри мъката си от загубата на скъп за него човек.

"Трудно ми да га говоря в този момент (вълнува се, мълчи дълго)...Ех, бате Боба...При всички случаи - отива на по-добро място! Бог да го прости... Уникален човек, каквото и да кажа, ще е малко. Много ми е дал, специално на мен. Великан. Много думи са излишни точно сега...

За треньорските му постижения и качества няма да говоря. Него всеки го знае.

За последен път се видяхме отдавна - може би преди 11 години. За което съжалявам, но така се случи, че живота ни раздели - аз по Америка, той тук. Много обичаше да ходи на стадион "Раковски" и да играе карти. там се събираше с приятели...

Като млад футболист ми даде много уроци. Аз често го разочаровах (вълнува се), може би съм го и ядосвал с поведението си. Но пък такъв си бях. Като направех някоя беля, той за наказание ме вкарваше в казармата до "Герена" или караше да ме острижат гола глава (смее се). Така ме неказваше. Дъщеря му обаче ме пазеше. Бяхме си партия с нея. Понякога ме е крила след нарушение.

Ако имах тази възможност, бих казал на другаря Жечев, на Учителя, няколко неща.

Благодаря ти за това, което си направил за мен, за Гибона, бате Боба! Беше много строг, но пък аз си заслужавах. Ще се видим горе...Това е..."

