Гише „Местни данъци“ в Община Варна няма да работи с граждани на 23 и 24 юли

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Гише „Местни данъци“ в Община Варна няма да работи на 23 и 24 юли (четвъртък и петък). Гражданите ще могат да ползват услугите на Дирекция „Местни данъци“, която се помещава в сградата на Изчислителния център на бул. „Сливница” № 191.

Причината за преустановяването на работа на гишето е наводнението в сградата на Община Варна в резултат на проливния дъжд днес следобед.

В нормален режим на работа ще бъдат останалите гишета в сектор „Гражданско състояние“, както и в Информационния център в Община Варна, съобщи Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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