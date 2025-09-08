Гл. инспектор Близнаков: Ще има табели за участъците с мерене на средна скорост

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Табели, които ще указват, че навлизаш в участък с измерване на средна скорост, ще има, както е в Европа. Това каза в интервю в новините на bTV главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция. Той увери, че такива са предвидени, но уточни, че трябва да бъдет поставени от собствениците на пътищата.

Близнаков отказа да назове антирекордите, които са регистрирани по пътищата. „Не искам да подстрекавам някой да ги счупи. Но те не са изненада за нас, над 200 км/ч са всекидневие”, коментира той.

Критичните коментари за новите завишени мерки за сигурност по пътищата са неоснователни, категоричен беше главен инспектор Лъчезар Близнаков.

