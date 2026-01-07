Гл. инспектор Падинкова: Внимавайте с банкнотата от 20 евро

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

До момента няма докладвани случаи за мними обменящи евро хора. Това обяви гл. инспектор Златка Падинкова, Началник сектор „Измами“ в ГНДП. Тя обаче уточни, че се очаква измамниците да стават по-активни.

Хората винаги трябва да се внимателни, ако някой ги срещне и предложи някаква много изгодна оферта във връзка с превалутирането, а и цяло съдействие, за да могат да обменят левовете си. Мобилни екипи евентуално по домове, подчертавам, че няма такава услуга мобилни екипи по домове в малки населени места, които да съдействат на възрастни хора за обмяна на левове в евро, каза Падинкова.

Последната предупреди българите да внимават за банкноти в евро с малък номинал, например от 20 и 50 евро.

Падинкова допуска, че е възможно да се срещнат в различните номинали фалшиви евробанкноти, и затова съветва хората да се придържат към защитните елементи на евробанкнотите.

Много достъпно и на разбираем език е обяснен на страницата на Европейската Централна банка метода, който се използва за проверка на банкноти от евро. Европейската Централна банка препоръчва: пикни, погледни и наклони. Действително е нужно време, за да може да опознаем новата валута, и затова препоръчвам хората да използват банкови карти за извършване на плащания и да избягват плащанията в брой, заяви още по БНТ полицейският началник.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!