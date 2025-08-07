Гл. комисар Джартов: Гасим по 120 пожара на ден, няма тенденция да спрат

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Най-тежките пожари в страната са тези около Харманли и над Струмяни, като проблемът е във ветровете, които следобед отново разгарят огнищата. Това каза по bTV началникът на националната пожарна гл. комисар Александър Джартов. „При ураганен вятър пожарите става неконтролируеми”, допълни той.

Джартов коментира, че в страната се гасят по 120 пожара на денонощие, а тенденцията не е те да намаляват. „Паленето е най-притеснително. Не става въпрос за детска игра с огън, а за хвърлени цигари, приготвяне на зимнина и почистване на дворове. Хората нямат логично обяснение защо го правят въпреки забраните и предупрежденията”, каза още той.

Увеличението на пожарите през тази година е с 20% спрямо миналата, добави гл. комисар Александър Джартов.

