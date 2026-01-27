Гл. комисар Джартов: Има ръст на пожарите през тази година

Редактор: Недко Петров

Всеки ден има пожари. Днес имаше 35. Прави впечатление, че в сравнение с миналата година са повече и има значително увеличение. Ако тази година са около 2000 пожарите, миналата година са били над 1700. Тоест имаме над 20% увеличение.

Това обяви гл. комисар Александър Джартов.

Той отбеляза, че този ръст се дължи на това, че пожарите възникват най-вече в обекти, в които те не осъществяват държавен противопожарен контрол. А именно в домовете на гражданите.

Основната причина за възникване на тези пожари е отоплението, което се използва, независимо от това какви са уредите. Значителен брой от загиналите хора са възрастни, трудноподвижни и самотно живеещи, които живеят в тежки условия и използват невинаги достатъчно изправни уреди за отопление. Независимо от това дали са електрически и дали са на твърдо гориво, продължи директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В непосредствена близост, особено до отоплителните уреди на твърдо гориво, горят и материали като хартии и пластмаси, които сравнително бързо се запалват. Не са редки и случаите, при които пожар е предизвикван от цигара. При материалите и оборудването, които ние използваме в дома си, започват да преобладават синтетичните, тоест изкуствените материали и материи. А те по-бързо се възпламеняват от източници с по-малка енергия, заяви още в „Интервюто на деня“ Джартов.

