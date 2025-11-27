Гл. комисар Николов: Сред задържаните на протеста снощи е и италианец

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Петима полицаи пострадаха по време на протестите. Трима от тях са прегледани в болнично заведение и освободени, а двама са прегледани на място от Спешна помощ. Имаме трима задържани за хулигански действия снощи. Единият от тях е италианец, а други двама са задържани, тъй като се опитаха да повредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет.

Това коментира гл. комисар Любомир Николов, директор на СДВР.

Три полицейски коли са пострадали и очакваме прокуратурата да повдигне обвинения срещу извършителите, допълни той.

По наши данни има три пострадали протестиращи, но няма данни техните травми да са нанесени от полицейски служители, допълни той.

Установили сме много лица, които са извършили противоправни действия в района на Народното събрание. Знаем кои са и ще има повдигнати обвинения, посочи още Николов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!