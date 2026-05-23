GlasNews: Прокурорският син е бил укриван в столичния „квартал Свобода“ от приятел с криминални регистрации

снимка: ГДБОП

Повече от седмица издирваният Васил Михайлов е бил укриван в столичния квартал „квартал Свобода“ в жилище на свой 25-годишен приятел с криминални регистрации. Това научи GlasNews.bg от свои източници.

По информация на медията, преди да се установи в „Свобода“, прокурорският син е пребивавал и в столичния квартал „квартал Дружба“, като непрекъснато е сменял адреси, за да избегне задържане. Източници на GlasNews.bg твърдят още, че има данни държавни служители от Перник и София, да са му осигурявали пари, логистика и временни адреси за укриване.

Както вече TrafficNews.bg съобщи, задържането беше извършено при акция на ГДБОП със съдействието на ДАНС. По време на свое изявление в Пловдив вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че Васил Михайлов се е укривал повече от 10 месеца „доста професионално“.

По думите му издирваният постоянно е сменял градове и локации, а за комуникация е използвал SIM карти за почти еднократна употреба, което сериозно е затруднило антимафиотите.

„Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна – това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона“, заяви Демерджиев. Министърът призна, че по случая дълго време не е работено достатъчно активно, което според него е било „кардинална грешка“.

