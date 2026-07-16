Гласът на Белия дом: Иран преговаря със САЩ и иска да постигне сделка

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Иран продължава да преговаря със САЩ и иска да постигне сделка, заяви днес говорителката на Белият дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс.

Тя добави, говорейки на пресконференция, че в последно време американските въоръжени сили нанасят удари по Иран, защото той нарушава меморандума за разбирателство със САЩ, съобщи БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава отворен за търсене на дипломатическо решение с Иран, подчерта говорителката Белият дом.

Та каза това в момент, когато двете страни се атакуват взаимно, отбелязва Ройтерс.

"Президентът държи (иранците) отговорни, когато те се отказват от ангажиментите, които са поели към САЩ. В същото време той винаги е отворен към дипломацията", посочи Левит, цитирана от Франс прес.

През последните 24 часа САЩ нанесоха нови удари срещу Иран, по-конкретно тази вечер по остров Кешм в Ормузкия пролив, съобщиха ирански медии. От своя страна Иран нанесе удари срещу страни от региона, съюзници на Вашингтон, в рамките на повтарящ се сценарий, посочва АФП.

Речта на Доналд Тръмп, насрочена за 21:00 ч. днес източноамериканско време (04:00 ч. утре българско време), ще бъде посветена на "честността" на изборите в САЩ, заяви Левит.

"Президентът Тръмп ще се обърне към нацията с реч относно защитата на честността на нашите избори и призоваваме всички американци да я гледат", посочи тя.

Тръмп ще присъства в неделя на финала на Световното първенство по футбол между Испания и Аржентина, потвърди говорителката на Белия дом.

"Неговото присъствие ще бъде венецът на това, което беше най-гледаното, най-сигурното и най-успешното Световно първенство в историята на САЩ", Каролин Левит по време на пресконференцията.

Международната футболна федерация (ФИФА) съобщи в края на миналия месец, че американският президент ще връчи трофея след края на мача на стадион "МетЛайф" в Ийст Ръдърфорд, близо до Ню Йорк.

Редактор "Екип на Петел",

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