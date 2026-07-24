Гласът на Окръжна Прокуратура - Варна: Между 10 и 20 години или доживотен затвор грозят Асен Симеонов

Кадър Нова Тв

Между 10 и 20 години или доживотен затвор грозят Асен Симеонов, ако бъде признат за виновен по най-тежкото от обвиненията, както и конфискация на цялото или на част от имуществото му. Това заяви в ефира на „Здравей, България” говорителят на Окръжна прокуратура - Варна Радослав Лазаров. 4 обвинения бяха повдигнати срещу мъжа, който отвлече 11-годишната Наталия. Стана известно също, че това не е първото престъпление, извършвано от Асен Симеонов.

"Първоначалните данни, съобразени с оплакванията на майката е, че детето е било отвлечено. Това е достоверно, защото трудно можем да си представим, че 11-годишно дете би желало доброволно и самостоятелно да следва своя пастрок в необичайни за неговото развитие места. То не живее в къщата си 20 дни”, коментира той.

Радослав Лазаров заяви, че ако бъде установено, че някой е помагал на Симеонов в укриването, несъмнено биха били формулирани и допълнителни обвинения. Ако бъдат установени и достатъчно доказателства за други престъпления, които той е извършил, ще му бъдат повдигнати обвинения и за тях. „Наблюдаващият прокурор е задържал обвиняемия до 72 часа и очакваме в днешния следобед да се разгледа мярката му за неотклонение”, добави говорителят на Окръжна прокуратура - Варна.

„Съмнявам се да получи доживотен затвор, защото от европейските институции получаваме сигнали, че това наказание е нехуманно, защото не дава перспектива на осъдения. Дали и доколко българската съдебна практика ще се съобразява с тези факти, не мога да коментирам, но наказанието според българския закон трябва да е съответно на престъплението. Доживотният затвор е изключително наказание, когато престъплението е изключително тежко и никаква друга санкция не би могла да въздейства предупредително върху извършителя”, заяви още Лазаров.

„Ако бъде доказана изключителна степен на вината и на обществената опасност на това деяние, прокурорът би могъл да иска това най-тежко наказание. В противен случай наказанието според закона трябва да е съответно на престъплението. Логично е да се търси по-висок размер на наказанието „лишаване от свобода””, заяви още той, пише novini.bg.

По отношение на разпита на 11-годишната Наталия стана ясно, че той предстои и ще бъде извършен съобразно правилата на българското законодателство в така наречената синя стая, която е защитена среда за деца, пострадали от престъпления.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!