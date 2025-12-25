Гласът на Спешна помощ: Викат ни възрастни хора, които са оставени сами

Стопкадър Нова Нюз

Посочиха проблемите на Спешна помощ.

Гражданите не трябва да търсят Спешна помощ за леки оплаквания или хронични състояния. Това призова в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS говорителката на столичното спешно звено Катя Сунгарска днес, 25 декември. Тя подчерта, че по време на Коледните празници напрежението върху медиците се засилва заради недостига на кадри.

"Пример за това са температурни състояния, такива, които са хронични, или когато няма остро настъпило обостряне. Всички знаят, че работим в много тежък кадрови дефицит, екипите са много малко", обясни Катя Сунгарска.

Говорителката посочи един от парадоксите на празничния период – увеличаването на сигналите от възрастни хора, които не се нуждаят от спешна медицинска интервенция, а от внимание. Медиците често се оказват единствената опора за самотни граждани, оставени без подкрепа от близките си.

"Имаме един много тъжен извод - викат ни възрастни хора, които са оставени сами, които са самотни, които се страхуват за здравето и живота си и нямат на кого да се облегнат в този момент", сподели тя и допълни, че подобни случаи не са в обхвата на дейността на службата.

При леки оплаквания Катя Сунгарска препоръчва първо контакт с личния лекар. Когато той не е на разположение, пациентите трябва да се насочат към дежурните медицински звена или спешните приемни кабинети в големите болници.

По отношение на децата, говорителката посъветва родителите да бъдат внимателни. Помощ трябва да се търси при наистина висока температура (над 38 градуса), ако няма възможност за връзка с личния педиатър.

Празничните дни традиционно са съпътствани и от сигнали за състояния след прекомерна употреба на алкохол или други субстанции. Катя Сунгарска призова към лична отговорност, за да не се налага медиците да се отзовават на адреси, които биха могли да бъдат избегнати чрез разумно поведение, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!